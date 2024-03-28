اليوم السابع
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سانا: إصابة شخصين فى ضربة جوية إسرائيلية استهدفت ريف دمشق

الخميس، 28 مارس 2024 07:05 م
سانا: إصابة شخصين فى ضربة جوية إسرائيلية استهدفت ريف دمشق دمشق
وكالات

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أكدت وكالة الأنباء السورية اليوم إصابة شخصين فى ضربة جوية إسرائيلية استهدفت ريف دمشق.

يذكرأن، أعلن مصدر عسكرى سورى أن وسائط الدفاع الجوى السورى تصدت الأسبوع الماضى، لهجوم إسرائيلى استهدف نقاطاً عسكرية فى ريف دمشق، وأسقطت بعض الصواريخ.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر - لم تسمه - القول: إن "الكيان الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق"، مضيفا أن "الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ العدوان وأسقط بعضها"، مشيرا إلى أن "الخسائر اقتصرت على الماديات".







دمشق

سوريا

ريف دمشق

الاحتلال الإسرائيلى




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