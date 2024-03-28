سائقو الحافلات فى سول ينهون الإضراب العام بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور

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عاد سائقو الحافلات في العاصمة الكورية الجنوبية سول إلى العمل اليوم الخميس، بعد ساعات من قيامهم بأول إضراب عام منذ 12 عاما للمطالبة بزيادة الأجور، ما تسبب في تأخير كبير للركاب خلال ساعة الذروة الصباحية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن نقابة عمال الحافلات في سول توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور بنسبة 4.48 بالمئة بالإضافة إلى مكافآت العطلات مع أرباب العمل، بعد حوالي 11 ساعة من بدء الإضراب العام.

كانت النقابة، التي تضم حوالي 18 ألف عضو في 65 شركة، قد بدأت الإضراب، ما أثر على 7 آلاف و210 حافلات داخل المدن، تمثل 97.6 بالمئة من خدمات الحافلات في سول، بعد فشل مفاوضات رفع الأجور في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبة النقابة بزيادة 12.7 بالمئة في الأجر بالساعة.

وتسبب الإضراب العام، وهو الأول منذ عام 2012، في حدوث مضايقات كبيرة للركاب في ساعة الذروة الصباحية.