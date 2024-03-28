رفع 355 حالة إشغال لمحلات وكافيهات خلال حملة مكبرة بالدقى

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية على مدار اليوم لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين على الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية.

وفي هذا الإطار، شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وغطاء أمني من شرطة المرافق حملة مكبره على شارع مصدق ومحي الدين وشارع التحرير وميدان المساحة وشارع قمبيز.

وأسفرت الحملة عن رفع 355 حالة إشغال من الأكشاك والكافيهات والمحلات المخالفة، وإيداع المضبوطات في مخازن الحي.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.



