رئيس مدينة الخصوص: لا أضرار بالمنازل المحيطة بموقع انفجار محطة الصرف الصحى

القليوبية إبراهيم سالم

أكدت الدكتورة سلوي أبو العينين رئيس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، أن لجنة المنشآت والإدارة الهندسية بمجلس المدينة انتهوا من أعمال فحص المنشآت الملاصقة لمحطة الصرف الصحي بالخصوص، والتي شهدت انفجارا أمس الأربعاء، موضحة أنه ثبت والمعاينة عدم تضرر أية أساسات للمباني، وأن الأضرار كانت عبارة عن تحطم واجهات بعض المنازل والمحال الملاصقة لموقع انفجار الخصوص.

وأضافت رئيس مدينة الخصوص في تصريحات ل "اليوم السابع"، أن النيابة عاينت موقع انفجار محطة الصرف الصحي بالخصوص أمس، كما أمرت بعمل حصر بالأضرار التي لحقت بالمنازل والسيارات المحيطة بمحطة الصرف الصحي وبالفعل تم ذلك بالأمس.



وكان قدت شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، انفجار محطة الصرف الصحي الجديدة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبري، وهو ما عرف بانفجار الخصوص، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام، جراء إصابتهم بحالات اختناق وتم خروجهم جميعا.

وانتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقهما كلا من المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، لموقع الحريق بمحطة مياه الخصوص، والذى حدث نتيجة تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة فى محطتى القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

وتفقدا، موقع الانفجار بمحطة الخصوص والقلج، وتابع الآثار الناجمة عن الحريق والتى تم احتوائها على الفور، والتى أسفرت عن بعض الخسائر المادية الجارى حصرها.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى و تم السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أى خسائر بالارواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.