رئيس مجلس الشعب الصومالى يدعو إلى التصويت على الدستور

مقديشو (أ ش أ)

دعا رئيس مجلس الشعب الصومالى آدم محمد نور، اليوم الخميس، جميع أعضاء البرلمان للحضور يوم السبت القادم، من أجل التصويت للفصول الأربعة من الدستور التى ناقشها النواب خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية صونا، أن استلم أعضاء البرلمان الصومالى، نسخة معدلة من الفصول الأربعة للدستور المؤقت، وذلك خلال اجتماعم لهم برئاسة رئيس مجلس الشعب، وتلا رئيس لجنة مراجعة الدستور حسين إيدو، كافة المواد والفقرات المعدلة من الفصول الأربعة للدستور المؤقت.

كان قد ناقش البرلمان الصومالي بمجلسيه الشعب والشيوخ في فبراير الماضي تعديل واستكمال الدستور المؤقت للبلاد لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات حيث تم مناقشة إجراء تعديل في بعض البنود.

يذكر أن البرلمان الاتحادي في الصومال شكل في أغسطس 2012، في العاصمة مقديشو وهو يتكون من مجلسين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وافتتح البرلمان الصومالي العاشر في 27 ديسمبر 2016.