رئيس المجلس الصحى يبحث مع نقيب الأطباء البيطريين الجديد سبل التعاون المشترك

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، إن المجلس ناقش مع الدكتور مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين الجديد التعاون بين المجلس وبين النقابة، وذلك لترشيح أعضاء للجان العلمية بالمجلس.

وأضاف فى بيان، اليوم الخميس، إنه خلال اجتماع مع الدكتور مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين، للتهنئة بتوليه المنصب الجديد، تمت مناقشة التعاون بين المجلس، ونقابة الأطباء البيطريين، بحضور الدكتور خالد حلمي، النقيب السابق للأطباء البيطريين بمقر المجلس الصحي المصري، وترشيح بعض أعضاء النقابة المؤهلين للانضمام إلى اللجان العلمية بالمجلس الصحي المصري واستكمال مهام العمل والأنشطة مع اللجان العلمية التي تم تشكيلها بالمجلس (لجنة الامتحان القومي المؤهل للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ولجنة وضع الدلائل الإرشادية للأمراض، ولجنة التطوير المهنى المستمر للأطباء البيطريين).