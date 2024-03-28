خيط الجريمة.. كاميرات المراقبة تكشف تاجر وزوجته قتلا والد طليقته فى الغربية

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن لفك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة".

جريمة تقشعر لها الأبدان شهدتها مدينة بسيون بمحافظة الغربية، بعدما أقدم بائع أدوات منزلية وزوجته على قتل والد طليقته بدم بارد لوجود خلافات سابقة بينهما.

تفاصيل الواقعة بدأت بنشوب خلافات كبيرة بين المتهم ووالد طليقته، قرر على إثرها التخلص منه بمساعدة زوجته، بأن تتبعه وخلال سير المجنى عليه توجه نحوه هو وزوجته مستغلا كبر سنه بنحر رقبته وطعنه طعنات غادرة بواسطة أداة حادة أثناء سيره بالطريق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا بوصول جثة حداد 54 سنة، مصاب بطعنات وجروح قطعية وسطحية بالرقبة وأماكن متفرقة من جسده إلى مستشفي بسيون المركزي، على الفور انتقل فريق من النيابة لمكان الجثة وأمرت بجمع كاميرات المراقبة بمحيط مكان الجريمة وتفريغها.

واستدعت شهود العيان وأفراد أسرة المجنى عليه لسؤالهم حول الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليق ابنته وزوجته، وبإعداد الأكمنة أمكن ضبطهما وعرضها على النيابة التي قررت إحالتهما للمحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة القتل.

وقضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الخامسة، بمعاقبة بائع أدوات منزلية وزوجته بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة قتل والد طليقته عمدا من غير سبق الإصرار والترصد بمدينة بسيون.