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خبز الصاج.. أفران إنتاج الخبز السيناوى مشروع جديد منتشر بالعريش.. فيديو

الخميس، 28 مارس 2024 04:00 ص
خبز الصاج.. أفران إنتاج الخبز السيناوى مشروع جديد منتشر بالعريش.. فيديو الفراشيح رغيف العيش السيناوي
العريش - محمد حسين

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نقل تلفزيون اليوم السابع من مدينة العريش بشمال سيناء جانب من مشاهد تظهر انتشار أفران إعداد وطهى رغيف العيش السيناوي.

ويطلق على رغيف العيش السيناوى "خبز الصاج والفطاير والفراشيح"، ويتم طهيه بعد تجهيزه على الصاج فى البيوت وكذلك فى الأفران الحديثة التى أصبحت تجهزه للأهالى.

ويقول الشباب القائمون على تجهيزه، أن أفران إنتاج الخبز السيناوى أصبح من المشروعات المنتشرة فى العريش، حيث يوفرونها للأهالى والبعض يحضر دقيقه ليتم طهيه.

كما يحرص زوار محافظة شمال سيناء وضيوفها على تذوق الخبز السيناوى ويعد من الهدايا التى يحرصون عليها.

صناعة الفراشيح (3)
صناعة رغيف العيش السيناوى
 
صناعة الفراشيح (2)
 

 

صناعة الفراشيح (1)
 







شمال سيناء

العريش

الخبز السيناوي

الفراشيح

الفطاير




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