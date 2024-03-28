حملات لتوعية طلاب المدارس بترشيد المياه ضمن "مدرستى صديقة للبيئة".. صور

كتبت - مرام محمد

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن توفير كوب ماء نظيف، وصرف صحي آمن، أحد أهم أهداف استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، موضحًا أن ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، من الركائز الأساسية للوصول إلى ذلك الهدف، إذ تسعى الشركة دائمًا إلى تعزيز نشر ثقافة الوعي المائي من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التوعوية.

وفي هذا الإطار، نظم فريق التوعية بالشركة، سلسلة من الحملات التوعوية لطلاب المدارس، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، في إطار مبادرة" مدرستي صديقة للبيئة".

وأوضح المهندس منصور بدوي، أن تلك الحملات استهدفت طلاب مدارس: الطلائع الإسلامية بإدارة الدقي، قومية العجوزة بإدارة العجوزة، خاتم المرسلين بإدارة العمرانية، شبرامنت الإعدادية بنات بإدارة أبو النمرس، الكوثر بإدارة الحوامدية.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى أن تنوع الأنشطة المنفذة، حيث تضمنت ندوات للتوعية المائية، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وتوزيع بروشورات ومطبوعات للتوعية المائية، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية للطلاب وعرض مواد فيلمية.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن الهدف من تلك الأنشطة، تعزيز مفهوم التوعية المائية، ورفع الوعي المائي والبيئي لدى الطلاب، من خلال الحث على استخدام السلوكيات الصحيحة، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى هدر المياه، والتوعية بأهمية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وتأثيرها السلبي على البيئة، واستدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا التعريف بأثار التغيرات المناخية على البيئة.

الجدير بالذكر، أن مبادرة "مدرستي صديقة للبيئة"، تتضمن عدة معايير، من أهمها اجراءات ترشيد الاستهلاك في مصادر الطاقة من الكهرباء والماء، وكذا التوعية بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.



جانب من المبادرة



حملات لتوعية الطلاب بترشيد المياه



حملات لتوعية طلاب المدارس بترشيد المياه



مبادرة مدرستى صديقة للبيئة



مدرسة شبرامنت



