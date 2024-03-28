حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط بلغت 51750 طنا

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22171 طنا، تشمل 311 طن علف حيواني و 300 طن كحول و5087 طن رمل صب و 5853 طن يوريا و 600 طن يوريا معبأ و2900 طن اسمنت معبأ و750 طن زيت طعام و1680 طن مولاس و4690 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51750 طنا، تشمل 28298 طن قمح و7511 طن خردة و3703 طن حديد و1500 طن فول و3223 طن فول صويا و 7515 طن سكر.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1352 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 40 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1029 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 64327 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142599 طنًا .

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3600 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6170 شاحنة.