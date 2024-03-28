جريمة من زمن فات.. لغز العظام البشرية بشوارع البساتين

كتب إيهاب المهندس

داخل أحد الشوارع الجانبية بمنطقة البساتين بالقرب من الدائري كان الهدوء يسيطر على المشهد، قبل أن يستيقظ الأهالي على صياح عامل نظافة مرددا كلمات يغلفها الخوف قائلا " ألحقونا عظام بشرية جنب صندوق الزبالة"، لتتكشف جريمة قتل ضحيتها رجل أعمال.

وخلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "جريمة من زمن فات"، نكشف خلالها جريمة استدراج رجل أعمال وقتله على يد جزار وزوجته وسرقة متعلقاته الشخصية وسيارته، وتشفيه جثته لإخفاء معالم جريمتهما.

نعود بالوراء لمنتصف عام 2014، وكانت علاقة صداقة تجمع المتهمين والمجني عليه والجزار وزوجته شاهدوا مبالغ مالية كبيرة بحوزة الضحية، ليجلسا فى جلسة مع تفكيرهما الشيطاني ويتخذا قرار بقتل رجل الأعمال من أجل الحصول على المال.

غافل المتهم الأول المجنى عليه وقام بطعنه، ولإخفاء معالم جريمته قام بتشفيه الجثة، وقام بإلقاء العظام في أكثر من مكان معتقدا أن هذه الطريقة ستجعله يفلت من العقاب، ولكن عقب العثور على الجثة توصلت التحريات أن رجل أعمال متغيب من فترة عن أسرته، وليتم عمل تحليل "d na"، للعظام ونجل المتغيب لتتطابق عينة البصمة الوراثية.

بعد تحديد هوية الضحية تم كشف لغز الجريمة، وتم القبض على الجناه، ليعترف المتهم وزوجته بتفاصيل الجريمة ويتم ضبط المسروقات، ليتم إحالة المتهمين بعد ذلك لمحكمة الجنايات وبعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة أصدرت الجنايات حكما بالإعدام ضدهما، ليشعرا بالندم ولكن بعد فوات الآوان.