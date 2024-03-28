تونس وسوريا يشيدان بالوعى العربى والدولى بمشروعية القضية الفلسطينية

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أشاد رئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة والسفير السوري لدى تونس محمد محمد بالوعى العربي والدولي بمشروعية قضية الشعب الفلسطيني ونضاله؛ من أجل استرداد حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وذكر مجلس النواب التونسي ـ في بيان ـ أن بودربالة ومحمد تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، حيث أكدا ضرورة توظيف التضامن العربي والدولي لخدمة القضية لاسيما أمام التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وإمعان الاحتلال الاسرائيلي في سياسة القتل الممنهج وحرب الترويع والتجويع التي ينتهجها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.



وفي سياق أخر، أكد رئيس مجلس النواب التونسي، عمق الروابط الاخوية المتميزة والعلاقات المتجذرة التي تربط بلاده بالجمهورية العربية السورية، مشددا على أن أمن سوريا واستقرارها يمثل دعامة لامن واستقرار المنطقة بأكملها.



ورحب بودربالة بعودة العلاقات التونسية السورية إلى مسارها الطبيعي؛ بما يوفر منطلقا لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاكاديمية والثقافية، مؤكدا موقف تونس الداعم لعودة سوريا إلى محيطها العربي واستعادة دورها في جامعة الدول العربية.



من جانبه، أشاد السفير السوري بالعلاقات المتميزة والروابط الأخوية، التي تتسم بها العلاقات الثنائية وما شهدته من تطور على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها البرلمانية مع تونس .



ونقل محمد دعوة رئيس مجلس النواب السوري حمودة يوسف صباغ إلى نظيره التونسي لزيارة سوريا على رأس وفد برلماني، وفي المقابل رحب بودربالة بالدعوة وشدد على أهمية التعاون البرلماني وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات لاسيما على مستوى مجموعات الصداقة البرلمانية.