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توصيات عاجلة من الزراعة لحماية المحاصيل من التقلبات الجوية

الخميس، 28 مارس 2024 10:42 ص
توصيات عاجلة من الزراعة لحماية المحاصيل من التقلبات الجوية أراضي زراعية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تبدأ بعد ظهر اليوم الخميس حالة تقلبات جوية مفاجئة من أقصى الساحل الشمالي الغربي وتتجه شرقاً لتشمل "السلوم – سيوه – مطروح – غرب الإسكندرية " ثم الظهير الصحراوي للدلتا "العالمين– الضبعة – برج العرب - النوبارية – وادي النطرون " وممكن أن تصل إلى داخل الدلتا والقاهرة واحتمال شمال الصعيد "الفيوم – بني سويف".

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاحتياطات والتوصيات:-

1-  عدم ري القمح يومي الخميس والجمعة تحت أي سبب وكذلك التوقف عن ري الفول البلدي والشمر والكراوية.

2- التوقف عن الرش تماماً لكل المحاصيل .

3- المحاصيل التى جاء ميعاد ريها ينصح باجراء الري صباحاً اليوم وقبل الارتفاع الكبير في الحرارة "في المناطق الوسطى من الدلتا – والصعيد بالكامل " والمقصود محاصيل الفاكهة والخضر والمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة .

4- التشديد على رابطة الصوب ولوحات الطاقة الشمسية  في مناطق الظهير الصحراوى.







المناخ

تقلبات جوية

وزارة الزراعة

المحاصيل الزراعية



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