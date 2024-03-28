توزيع 2000 كيلو لحوم على ألف أسرة بالمراغة وطما تحت مظلة التحالف الوطنى

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج، قيام جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى توزيع 2000 كيلو لحمه على ألف أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى بني هلال وفزارة والبارود وبناويط ونجع عوض مركز المراغه، وقري ام دومه والسكساكه والجباب والرياينه والحسنه ونزلة عبدالله مركز طما.

ومن جانبه أكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.