تموين القليوبية: توفير السلع بالإسكان بديل العشوائيات بالعبور الجديدة

القليوبية إبراهيم سالم

استكمل فريق العمل التابع لمديرية تموين القليوبية، برئاسة مجدي عبد الكريم عامر مساعد وكيل وزارة التموين، والفريق المعاون للأسبوع الثاني على التوالي، بناءا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشكيل لجان للمرور على المدن التي تم نقل سكان العشوائيات إليها والوقوف على مطالب واحتياجات هذه المدن من خدمات لتوفير حياة كريمة لتلك الأسر ومن أهمها ما يخص وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتابعت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أنه كانت التوجيهات من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة، بتكليف فريق عمل للمتابعة والمرور بمناطق الإسكان بديل العشوائيات بنطاق المحافظة ومتابعة موقف توافر الخدمات التموينية "خبز - سلع تموينية"، للمواطنين قاطني هذه المناطق بصفة أساسية لحين توافر المقرات المطلوبة من خلال فتح منافذ الخبز والمنافذ السلعية المتحركة، وبناءا على تعليمات عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشارت المديرية، أنه تم التنسيق مع جهاز مدينة العبور الجديدة وتم التوجه الى مدينة العبور الجديدة، حيث تم توفير سيارة متنقله بالمنطقة لصرف المقررات التموينية للمواطنين بالبطاقات التموينية، كما تم توفير سلع أساسية من سكر وزيت وأرز ومكرونة وسمن وفول وكافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى توفير الخبز البلدي المدعم بصفة يومية لحين إنهاء إجراءات تشغيل المخبز ومشروع جمعيتي ومنافذ الخدمات.

كما تم توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، وكذاك توفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى معرض "أهلا رمضان" الذى تم افتتاحه بالعبور الجديدة لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة، وجاري المتابعة بصفة يومية ومستمرة على مدار الساعة للعمل على تلبية الخدمات للمواطنين والتدخل الفوري للعمل على توفير الاحتياجات اللازمة.



أسطوانات البوتاجاز



الخبز



السكر والأرز والزيت



توفير السلع الغذائية



توفير كافة السلع الغذائية



خلال توفير السلع بالعبور الجديدة



خلال توفير السلع



صرف الخبز للمواطنين