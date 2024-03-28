تعرف على موعد أذان الفجر اليوم الخميس بمحافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام

موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الخميس 28-3-2024، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته الثامن عشر من أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الخميس 28-3-2024، في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.
حيث يأتى موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الأربعاء 28-3-2024 ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:
- موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 2:05 دقيقة
- موعد الإمساك اليوم سيكون في تمام الساعة 4:04 دقيقة
- موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:24 دقيقة صباحًا.
- موعد الشروف بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 5:48 دقيقة
- موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 11:58 ظهرًا.
- موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.
- موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:09 دقيقة مساء.
- موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:24 مساءً.
وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الخميس في محافظة سوهاج اليوم الثامن عشر من شهر رمضان 14 ساعة و5 دقائق.
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