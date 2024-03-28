تعرف على تفاصيل مشروعات مبادرة حياة كريمة فى وزارة الرى

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" التى يتم تنفيذها فى محافظات الجمهورية.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تأهيل الترع بمراكز مبادرة "حياه كريمة - المرحلة الاولى" بأطوال إجمالية حوالى 4000 كيلومتر ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى 3220 كيلومتر ، وجارى إستكمال تنفيذ 780 كيلومتر .

2- أعمال التأهيل الترع بمراكز المبادرة تسير طبقا للبرامج الزمنية المقررة .

3- تم التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسى الوزارة بالمحافظات لكافة مراحل التنفيذ لضمان جودة التنفيذ ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الجودة ، مع التركيز الشديد علي جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة .

4- منذ إنطلاق المبادرة في شهر يناير 2019 ، هناك دور محوري لوزارة الرى في تنفيذها بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية والتى ساهمت فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

5- تقوم وزارة الري بالمشاركة بشكل بارز فى توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة ، حيث تم تدبير 147 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 4219 ألف متر مربع فى 16 محافظة لإقامة 188 مشروع خدمي .