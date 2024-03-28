تعرف على أماكن تخدمها محطة مترو وادى النيل

كتب سيد الخلفاوى

تخدم محطة مترو وادي النيل، بالخط الثالث للمترو، والذى اقترب افتتاحها، عدة مناطق مجاورة ومنها، شارع الحجاز وشارع وادي النيل وشارع محمد حسن حلمي وشارع أحمد يحي إبراهيم وشارع شهاب ومدرسة العجوزة الثانوية ونادي الزمالك الرياضي ومسجد الحامدية الشاذلية ومدرسة ميت عقبة الابتدائية، وبنك الدم وعدد مم الكستشفيات الخاصة والبنوك.

ومحطة مترو وادى النيل هي أحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة ( 3C ) لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتتكون المحطة من ثلاثة طوابق تحت الأرض، وهم طابق الرصيف والطابق الأوسط و طابق صالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على أربعه سلالم متحركة وأربعة سلالم ثابتة، كما تحتوى المحطة على 22 بوابة تذاكر.

ويمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهـرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

ويجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى.

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعـدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) وتم تشغيلها بداية العام الجارى.

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطات [3 محطـات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول)، محطة علوية (جامعة القاهرة ) محطة سطحية (بولاق الدكرور).