تحرير 114 محضرا خلال حملات لمراقبة الأغذية والمرور على 158 منشأة بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، بشن حملات تفتيشية على 158 منشأة تبين أن 50 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 114 محضراً وسحب 58 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1081 كيلو من أغذية متنوعة و211 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

اعدام منتجات غذائية



اعدام منتجات



اعدام مواد ومنتجات



المرور علي محلات تداول السلع



تشميع وتحفظ



جانب من الحملات



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مراجعة تاريخ الصلاحية



