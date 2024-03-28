اليوم السابع
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تحرير 114 محضرا خلال حملات لمراقبة الأغذية والمرور على 158 منشأة بالدقهلية

الخميس، 28 مارس 2024 02:24 م
تحرير 114 محضرا خلال حملات لمراقبة الأغذية والمرور على 158 منشأة بالدقهلية جانب من الحملات التموينية
الدقهلية - محمدالحبشي

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قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، بشن حملات تفتيشية على 158 منشأة تبين أن 50 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 114 محضراً وسحب 58 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1081 كيلو من أغذية متنوعة و211 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.


وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

اعدام منتجات غذائية

اعدام منتجات غذائية

 

اعدام منتجات
اعدام منتجات

 

اعدام مواد ومنتجات
اعدام مواد ومنتجات

 

المرور علي محلات تداول السلع
المرور علي محلات تداول السلع

 

تشميع وتحفظ
تشميع وتحفظ

 

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

متابعه المنتجات المعروضة
متابعه المنتجات المعروضة

 

مراجعة تاريخ الصلاحية
مراجعة تاريخ الصلاحية

 


 







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