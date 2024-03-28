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بوابة الشكاوى الحكومية: صحة كفر الشيخ الأسرع فى خدمة المواطنين

الخميس، 28 مارس 2024 11:26 م
بوابة الشكاوى الحكومية: صحة كفر الشيخ الأسرع فى خدمة المواطنين وزارة الصحة - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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حصلت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، على المركز الأول على مستوى الجمهورية، لتميز إدارة خدمة المواطنين بالأداء المتميز بالرد السريع على الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية والخط الساخن، والشكاوى الالكترونية، وسرعة الرد والتعامل معها وخفض قوائم الانتظار بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

وكرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة يارا فهمي سالم، مدير إدارة خدمة المواطنين وعددا من المسؤولين على مستوى المحافظة بمنظومة الشكاوى الالكترونية، بحضور الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، حيث حققت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، المركز الأول على مستوى الجمهورية فى خدمة المواطنين.

 

 







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