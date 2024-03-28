اليوم السابع
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الخميس، 28 مارس 2024 02:20 م
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انقطاع المياه لمدة 4 ساعات عن قرى حجازة قبلى بقنا.. السبت المقبل

الخميس، 28 مارس 2024 01:22 م
انقطاع المياه لمدة 4 ساعات عن قرى حجازة قبلى بقنا.. السبت المقبل انقطاع المياه - ارشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية بقوص جنوب قنا، عن انقطاع المياه بقرى حجازة بحري، السبت المقبل، وأوضحت الوحدة المحلية، أنه سيتم قطع المياه اعن قري حجازة بحري لمدة 4 ساعات ابتداء من 8 صباحا حتي الساعة 12 ظهراً، وذلك لترحيل خط المياه الرئيسي قطر 10 بوصة المتعارض مع مسار خط طرد مشروع صرف صحي المسيد شرق قطر 1000، والذي يجري تنفيذه ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأهابت الوحدة المحلية، المواطنين لاسيما قاطني مناطق سندل وغلاب والمنشية تدبير احتياجاتهم من المياه، لحين إعادة ضخها مرة أخري فور انتهاء الشركة المنفذة من أعمالها.







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