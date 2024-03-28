انخفاض فى درجات الحرارة غدا وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 27 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة صباحا قد تكون متوسطة فى الصباح الباكر على مناطق من غرب وجنوب القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة صباحا على مناطق من الفيوم وبنى سويف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 18.