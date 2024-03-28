الولايات المتحدة والصين يبحثان عددا من القضايا الثنائية والدولية

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بحث نائب وزير الخارجية الأمريكى كورت كامبل، مع النائب التنفيذى لوزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، ما تشاو شيوى، مجموعة من القضايا المهمة للعلاقات الثنائية، وغيرها من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك مجالات الخلاف ومجالات التعاون.

وذكر بيان على مواقع وزارة الخارجية الأمريكية أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين كامبل وشيوي والتي تأتي جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وإدارة المنافسة في العلاقات بشكل مسؤول.

وشدد كامبل على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وفي بحر الصين الجنوبي، وفي شبه الجزيرة الكورية. كما أثار مخاوف بشأن دعم جمهورية الصين الشعبية للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.