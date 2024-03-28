المعدة فى رمضان.. مشروب يحافظ عليها ويحميها من المضاعفات.. اعرفه

كتبت مروة محمود الياس

المشروبات الدافئة هى كلمة السر لتعزيز الهضم وتعزيز صحة الجسم بشكل عام، فالصحة تبدأ على الدوام من الأمعاء وإذا كانت أمعاءك هادئة جيدة لا تعانى مشكلة أو حرقة أو اضطرابات هضمية خاصة فى رمضان، فإنك بذلك تتمتع بصحة جيدة.

اضطرابات الهضم والقولون واضطرابات المعدة تزيد بشكل كبير خلال شهر رمضان نتيجة بعض العادات الخاطئة من البعض مثل تناول كميات كبيرة من الطعام ووجبات دسمة ونوعيات غير صحية، ما يستلزم الاهتمام بالمشروبات الدافئة التى يمكن أن تعزز من صحة الأمعاء وتعزز أيضا من حركة المعدة، والهضم السليم والتمثيل الغذائي الأمثل أيضا.

ومن أهم هذه المشروبات وفقا لتقرير نشر في موقع هندوستان تايمز، المعنى بصحة الإنسان وغذائه، يعد اليانسون النجمى أحد أهم المشروبات الصحية لترميم الأمعاء وتعزيز حركية المعدة.

وتابع التقرير أن هذا المشروب يحتوى على نسب عالية من المركبات المضادة لالتهاب الجسم، وبالتالي يساعد على التئام الجروح وعلاج أى مشكلات التهابية بالجسم والمعدة بشكل خاص، لذا فهو مبطن جيد للأمعاء، كذلك هو غني بمضادات التأكسد، التى تعمل على تخفيف حدة الالتهابات وتعزيز الاستشفاء السريع منها أيضا.

وأوضح التقرير أن اليانسون النجمي مشروب صحي ومفيد وجيد لصحة الجهاز الهضمي لأنه يقاوم الانتفاخات وتكوين الغازات غير المريحة، فضلا عن أنه يعمل على زيادة حركة الأمعاء ومقاومة عسر الهضم، كما أنه يعد طاردا لتلك الغازات كمشروب صحى ومفيد يخلص من التقلصات، كما أنه يقلل من أعراض حرقة المعدة واضطراباتها المختلفة.

يعزز اليانسون النجمي أيضا من دفاعات الجسم ضد المرض لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمركبات والخصائص، لذا فهو مثالي لتعزيز صحة الأمعاء والتخلص من أى مشكلة قد تصيبها في رمضان والشعور بالراحة والتخلص من آلام البطن والتقلصات والغازات.