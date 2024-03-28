اليوم السابع
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المرافق: تطبيق قرارات الحماية الاجتماعية بالقابضة لمياه الشرب فور ورود القواعد

الخميس، 28 مارس 2024 11:44 ص
المرافق: تطبيق قرارات الحماية الاجتماعية بالقابضة لمياه الشرب فور ورود القواعد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للعاملين بالمرافق، برئاسة هشام فؤاد، إنها تلقت خطابا من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على مخاطبة النقيب له بتاريخ 17 فبراير 2024، لتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور طبقا للتدرج الوظيفي للدرجات ورفع حد الإعفاء الضريبي، حفاظاً علي مكتسبات العاملين ومراعاه للبعد الانساني والاجتماعي.

وأوضح رسلان، فى خطابه أن الشركة القابضة قامت بتطبيق جميع القرارات والقوانين الصادرة من الدولة التي تخص قطاع الأعمال العام، وأنه فور صدور القانون بتقرير أى مستحقات مالية لشركات قطاع الأعمال العام وورود قواعد الصرف من وزاره الإسكان، سوف تقوم الشركه بإصدار قراراتها بشأن هده القوانين.

 







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