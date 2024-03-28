المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لصاحب محل كمبيوتر لاتجاره فى المخدرات بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسه المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر عاصم طايل وعلي الفرماوى، بالسجن المؤبد لصاحب محل كمبيوتر، وتغريمه 500 ألف جنيه، لاتهامه بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة، وبراءة آخر مبيض محارة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28521 لسنة 2023 جنايات ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3323 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "هاني ج م"، 42 سنة، صاحب محل كمبيوتر - ومقيم عزبة البكري مساكن اسكو في بهتيم، بشبرا الخيمة، و"أحمد م ع"، 20 سنة - مبيض محارة، ومقيم كوم السمن شبين القناطر - لأنه في يوم 23 / 10 / 2023 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثاني - محافظة القليوبية، أحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الميثامفتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاح أبيض "مطواة ، شفرة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.