اليوم السابع
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المؤبد لعاطل لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار فى الجيزة

الخميس، 28 مارس 2024 08:19 م
المؤبد لعاطل لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار فى الجيزة محكمة - ارشيفية
كتب سليم على

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قضت الدائرة 23 جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة المنيب. 

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين وأحمد عبد العاطي الشافعي، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، وهاني حمودة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "سعيد. م" 47 سنة "عاطل، حاز كميات من المواد المخدره "هروين"  بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما وجهت له تهمة اخرى وهى حيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" بدون ترخيص وحيازة سلاح أبيض"خنجر" بدون ضرورة مهنية.

 







هيروين

مخدرات

المنيب

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