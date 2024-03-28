الكرملين: لا توجد حاليا خطط لحظر تطبيق تليجرام فى روسيا

موسكو (أ ش أ)

نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف أن تكون لدى السلطات الروسية حاليا أى خطط لحظر تطبيق تليجرام فى روسيا.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس، رداً على سؤال بهذا الصدد لا، لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالى، داعيا مبتكر تليجرام بمتابعة التطبيق عن كثب، حيث أنه أصبح أداة في أيدي الإرهابيين.

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ندعو مبتكر تطبيق تليجرام بافيل دوروف بمتابعة التطبيق عن كثب لأنه أصبح أداة في أيدي الإرهابيين.

وتابع بالطبع، نتوقع المزيد من الاهتمام من قبل بافيل دوروف، لأن هذا التطبيق الفريد والرائع من الناحية التكنولوجية الذي تتطور أمام أعين جيلنا، أصبح بشكل متزايد أداة في أيدي الإرهابيين ويجري استخدامه لأغراض إرهابية.

يُذكر أن منفذي الهجوم الإرهابي على مركز تسوق "كروكوس" بضواحي موسكو استخدموا هذا التطبيق في التواصل.