اليوم السابع
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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بالهرم

الخميس، 28 مارس 2024 03:22 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بالهرم حبس
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على أفراد تشكيل عصابي لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمنطقة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عدد من الأشخاص في تكوين تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، وممارسة نشاطهم بمنطقة الهرم.


توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.







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امن الجيزة

اخبار الحوادث




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