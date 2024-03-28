القبض على أمريكى قتل 4 أشخاص طعنا وأصاب 7 آخرين بولاية إلينوى الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

ألقت شرطة منطقة روكفورد، فى شمال ولاية إلينوى الأمريكية، القبض على رجل طعن أربعة أشخاص حتى الموت وأصاب سبعة آخرين أحدهم حالته حرجة.

وقالت رئيسة شرطة روكفورد، كارلا ريد، وفقا لقناة الحرة الفضائية اليوم الخميس، نعتقد أنه لا يوجد مشتبه بهم آخر في حالة فرار في الوقت الحالي، وليس لدينا دافع واضح لما جعل هذا الشخص يرتكب جريمة بشعة كهذه.

وتوفي ثلاثة أشخاص لحظة إصابتهم، بينما لفظ رابع أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وطلبت رئيسة الشرطة من سكان المنطقة مراجعة لقطات كاميرات المراقبة في منازلهم للبحث عن أي شيء يتعلق بالهجمات.

ويبلغ تعداد سكان روكفورد حوالي 150 ألف نسمة وتقع على بعد 90 ميلاً ،حوالي 145 كيلومترًا شمال غرب شيكاغو.