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القاهرة الإخبارية: قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف جنوبى لبنان

الخميس، 28 مارس 2024 11:18 م
القاهرة الإخبارية: قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف جنوبى لبنان انفجار - أرشيفية
إبراهيم حسان

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ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط منطقة الحمامص جنوبي البلاد، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

 

وأفادت القاهرة الإخبارية، بارتفاع عدد ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شمال رفح الفلسطينية إلى 12 شهيدا.

 

ودعا الأردن لاتخاذ موقف دولي فاعل يوقف الحرب على غزة ويمنع إسرائيل استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين، كما رحب بقرار محكمة العدل الدولية إصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة تلزم إسرائيل وقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

 







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