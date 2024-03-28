الضرائب المصرية: الأحد القادم آخر موعد لتقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيا

كتب - أحمد يعقوب

- لجان مشتركة بالنقابات المهنية لتقديم الدعم الفني للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية

- التأخر في تقديم الإقرار عن المواعيد المحددة يعرض الممولين للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020

- مستمرون في تقديم كافة وسائل التوعية الضريبية والدعم الفني لمساعدة الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا

طالبت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة يوم الأحد القادم الموافق 31 مارس.

وقالت إن مصلحة الضرائب تسعى دوماً للتيسير علي الممولين وذلك من خلال توفير كافة وسائل التوعية والدعم الفنى وتقديم الخدمات الضريبية بكافة المأموريات والمراكز والمنافذ الضريبية بجميع أنحاء الجمهورية للممولين الرد على إستفساراتهم حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا ، وتذليل كافة العقبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، مشيرة إلى أن هناك لجان مشتركة مع مختلف النقابات المهنية لتقديم الدعم الفني للممولين وخاصة خلال موسم الاقرارات الضريبية حيث تتواجد اللجان بمقرات هذه النقابات بمعدل يومين أسبوعيا مثل نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية ونقابة المهن الموسيقية وغيرها .

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن التأخر في تقديم الإقرار عن المواعيد المحددة يعرض الممولين للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، ففى حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا، فإن الغرامة حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقوم بتنظيم العديد من ندوات التوعية الضريبية اسبوعيًا أون لاين عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة وغيرها من الموضوعات الضريبية، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وكذلك تقدم المصلحة برنامج " مسئول على الهوا " يوم الأربعاء من كل اسبوع على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، ويقوم بالرد مباشرة من خلاله نخبة من المختصين بالمصلحة على استفسارات المتابعين للصفحة ، علما أن رابط الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك هو

https://www.facebook.com/tax.egypt

ومن الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية:

www.eta.gov.eg

والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية:

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية

https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:

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الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام:

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الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام :

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مشيرا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكتروني: «info@eta.gov.eg»

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، عدا يومي الجمعة والسبت.