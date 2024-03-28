الشرطة الأمريكية: لا يوجد دافع واضح لمرتكب حادث الطعن فى إلينوى

وكالات

أسفر هجوم نفذه أمريكي عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم مراهقة، وإصابة خمسة على الأقل طعناً في مواقع مختلفة بمدينة روكفورد في ولاية إلينوى، وفق ما أعلنت الشرطة الأمريكية.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أوضحت الشرطة في المدينة الواقعة على مسافة حوالي 150 كيلومتراً شمال غرب شيكاغو، في بيان، أنها قبضت على مشتبه به يبلغ 22 عاماً بعد هذه الهجمات التي وقعت الأربعاء.

وقالت رئيسة شرطة روكفورد، نعتقد أنه لا يوجد مشتبه به آخر في حالة فرار في الوقت الحالي، وليس لدينا دافع واضح لما جعل هذا الشخص يرتكب جريمة بشعة كهذه.

وطلبت من سكان المنطقة مراجعة لقطات كاميرات المراقبة في منازلهم للبحث عن أي شيء يتعلق بالهجمات.

ولم يذكر البيان أي دافع محتمل لهذه الهجمات، لكن الضحايا هم فتاة تبلغ 15 عاماً، وامرأة تبلغ 63 عاماً، ورجلان يبلغان 49 و22 عاماً، وفق الشرطة.