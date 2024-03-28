السيطرة على حريق محدود بمخلفات القطن بمصنع غزل سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق محدود نشب ببعض مخلفات القطن داخل مصنع الغزل والنسيج بمحافظة سوهاج، وتم اخماد الحريق والحد من انتشاره، ولا توجد اصابات بشرية.



ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل مصنع الغزل والنسيج بنطاق حي غرب سوهاج، والذي انتقل على الفور الي مكان الحريق على راس قوات الحماية المدنية وتابع عملية اخماد الحريق بنفسه والذn تمت السيطرة عليه واخماده ولا توجد خسائر فى الأرواح.



وعقب الانتقال والفحص تبين وجود انبعاثات كثيفه للأدخنه وبالتوصل الى مصدر هذه الانبعاثات تبين اشتعال النيران في كميه من مخلفات القطن داخل المصنع تم الدفع بسيارات الاطفاء من ادارة الحماية المدنية والتي تمكنت من عمليه اخماد الحريق والسيطرة عليه والحد من تفاقمه وانتشاره ولا توجد خسائر بالأرواح.



هذا وقد قامت رجال الاطفاء بتنفيذ عملية التبريد لمكان الحريق وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بموقع الحريق وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية لمعرفه أسباب الحريق وحصر التلفيات والعرض على جهه التحقيق المختصة.