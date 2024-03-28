السجن المشدد 15 سنة لعاطلين لاتهامهما بالإتجار فى الحشيش بالجيزة

كتب سليم على

عاقبت الدائرة 23 جنايات الجيزة، عاطلين، بالسجن المشدد 15 سنة ،وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة "الحشيش" فى منطقة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين وأحمد عبد العاطي الشافعي، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، وهاني محمد حمودة.

وكشفت تحقيقات النيابة ، في القضية رقم 5444 لسنة 2023، أن المتهمين "كريم. ع" و"شعبان. ع"، تم ضبطهما وبحوزتهما مخدر الحشيش، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، متخذين من دائرة مركز شرطة الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



