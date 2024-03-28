اليوم السابع
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الخميس، 28 مارس 2024 09:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السجن المشدد 10 سنوات لعاطل سرق شركة بالإكراه وشرع فى قتل مالكها بالجيزة

الخميس، 28 مارس 2024 08:23 م
السجن المشدد 10 سنوات لعاطل سرق شركة بالإكراه وشرع فى قتل مالكها بالجيزة سرقة - ارشيفية
كتب سليم على

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قضت الدائرة 23 جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، لاتهامه بسرقة شركة بشارع مراد بالجيزة، والشروع في قتل مالكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبد العاطي الشافعي وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، وهاني محمد حمودة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "خالد. م" سرق منقولات وأموال الشركة التابعة إلى المجني عليه "عمر فتحي" ، من خلال الذهاب إلى محل عمله وإشهار سلاح أبيض في وجهه، شارعاً في مقتله، حيث أحدث إصابته بجروح في الوجه والجسد.

وأشارت التحقيقات النيابة،  إلى أن المتهم حاول إجبار المجني عليه على التوقيع على أوراق موجدة لدين، ولكن باءت محاولته بالفشل بسبب مقاومة المجني عليه.

 







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