السجن المؤبد لنقاش لاتهامه بقتل آخر بسكين خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمير إبراهيم، ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، السجن المؤبد لنقاش، لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك آثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13577 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2417 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "يحي ح أ"،27 سنة - نقاش ومقيم بشارع أبو سعدة الخصوص، لأنه في يوم 27 / 9 / 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه "إسلام سمير أحمد"، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين، وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.