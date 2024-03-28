اليوم السابع
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الحبس عامين لمتهم بقتل مواطن فى البساتين

الخميس، 28 مارس 2024 02:36 م
الحبس عامين لمتهم بقتل مواطن فى البساتين حبس
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل مواطن عن طريق الخطأ في البساتين، بالحبس مع الشغل سنتين.

 

وكشف أمر الاحالة قيام المتهم بقتل عمدا المجني عليه من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن ألقى من شرفة مسكنه أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص "حجر كبير"، فأصابت المجنى عليه برأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أودت بحياته.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "حجر" بغير مسوغ قانونى من الضرورة المهنية.

  

 







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