الحبس شهرين مع الشغل لطبيب عيون بسوهاج بتهمة الإهمال الطبى

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنح قسم ثانى سوهاج، بمعاقبة "ج.ك.م" طبيب وجراح عيون بسوهاج بالحبس شهرين مع الشغل وغرامة 300جنيه وكفالة 100جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مؤقت للمجنى عليها قدره 15 ألف جنيه بعد اتهامه بالإهمال الطبى وإجراء عملية جراحية للمجنى عليها "ا.ا"، مما تسبب لها فى عاهة مستديمة فى عينها اليمنى مما أفقدها الأبصار.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما تقدمت سيدة تدعى "امتثال ا" ببلاغ ضد طبيب يدعى "جورج ك" فى نيابة ثان سوهاج، تتهمه فيه بإحداث عاهة مستديمة لها فى عينها اليمنى بعد إجراء جراحة لإزالة مياه بيضاء لها وفشلها، وإجراء عملية اخرى بها ففقدت الرؤية منها، وعند اخبارها بضرورة إجراء جراحة ثالثة لزرع قرنية لها.



وقالت المجنى عليها فى المحضر أنها فى شهر رمضان فى عام 2022 شعرت بألم فى عينها اليمنى وذهبت له وأجرى جراحتين بالعين، وتسبب فى إحداث إصابة لها لعدم مراعاته القوانين واللوائح وأجرى الجراحة دون اتباع الأصول الطبية المعروفة، واتبع تقنية جراحية غير مناسبة لحالة المريضة، وأحدث بها الإصابة الموصوفة فى تقرير الطب الشرعى والمتمثلة فى فقدانها بصرها وإحداث عاهة مستديمة بنحو 35%، فقررت النيابة العامة إحالته للمحاكمة بعد ما جاء تقرير الطب الشرعى وتقرير اللجنه الثلاثيه بأن الطبيب المتهم لم يتبع الأصول العلميه السليمه مع حالة المجنى عليها وأنه استخدام تقنية ليست مناسبة لحالة المريضة مما تتسبب فى حدوث ارتشاح بالقرنيه لها ونتج عنها فقدان الابصار وأحدث لها الإصابة، وتم الكشف عليها بمعرفة لجنة ثلاثية وجاء التقرير النهائى بأن هناك خطأ طبى ينسب للطبيب المتهم وتمت إحالة الطبيب المتهم إلى المحكمة والتى أصدرت حكمها السابق.