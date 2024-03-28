الانتهاء من 23 مشروعا بإقليت بأسوان ضمن حياة كريمة.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لمحافطة أسوان، 37 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة، جارى تنفيذها بقرية إقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 16 قرية ونجع وتابع بإجمالى 55 ألف نسمة.

وأشار السكرتير العام المساعد لمحافطة أسوان فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم الانتهاء من 23 مشروع بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ومركز تنمية الأسرة والطفل، وأيضاً إنشاء مكتب البريد وسوق الماشية والعمارات السكنية"سكن كريم"، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى، وإنشاء وتطوير 9 مدارس و 4 كبارى على الترع و3 مراكز للشباب ، وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وأضاف السكرتير العام المساعد لمحافطة أسوان، أن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد مشروعات إنشاء نقطة الإسعاف بنسبة 95% ، وتوسعات محطة مياه فطيرة لزيادة طاقتها إلى 70 ألف م3/ يوم حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنيه إلى 85% والكهروميكانيكة 35% ، وأيضاً مشروع محطة المعالجة الثلاثية بأبو وير لزيادة قدرتها إلى 30 ألف م3/ يوم حيث بلغت نسب تنفيذ فيها إلى 85% للأعمال المدنية ، و60% لأعمال الكهروميكانيك.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ، مع الإهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100%.