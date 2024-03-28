اليوم السابع
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اعرف بزل النخاع ومتى يخضع مريض السرطان له من وحى مسلسل بدون سابق إنذار

الخميس، 28 مارس 2024 12:00 م
اعرف بزل النخاع ومتى يخضع مريض السرطان له من وحى مسلسل بدون سابق إنذار مسلسل بدون سابق إنذار
كتبت إيناس البنا

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تناولت أحداث مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين مرض سرطان الدمـ بعد إصابة الابن به وخضوعه لعدد كبير من التحاليل والفحوصات الطبية من بينها بزل النخاع.

مسلسل بدون سابق إنذار أحد مسلسلات الشركة المتحدة ضمن سباق رمضان الدرامى 2024، الذى يتناول مشكلة صحية قد تصيب الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال دون أن يدرى الآباء، وفيما يلى نستعرض ما هو بزل النخاع وفقا لموقع كلافاند كلينك.

"البزل الشوكى" أو بزل النخاع هو إجراء يقوم فيه الطبيب بإدخال إبرة أسفل الظهر لإزالة عينة من السائل النخاعي، وهو السائل الشفاف الذي يحيط بالعمود الفقري والدماغ، ويمكن أن يساعد هذا الاختبار في تشخيص الحالات التي تؤثر على الدماغ والأعصاب والحبل الشوكي.

 

كيف يمكن الاستعداد لـ(البزل الشوكي)؟

قد يوصي بما يلي قبل الاختبار، بالإضافة إلى الفحص البدني ومعرفة المزيد عن تاريخك الصحي..
إجراء أشعة مقطعية أو تصوير بالرنين المغناطيسي .
إجراء فحص الدم.
إيقاف أو تغيير جدول الأدوية الخاص بك إذا كنت تتناول أدوية سيولة الدم من قبل الطبيب، يستغرق البزل القطني نحو 15 إلى 30 دقيقة من البداية إلى النهاية، وتكون الإبرة في الظهر فقط لبضع دقائق.

 

ماذا يمكن أن أتوقع بعد البزل القطني (الصنبور الشوكي)؟

بعد البزل القطني، سيعطيك الطبيب تعليمات للعناية بنفسك، قد يشمل ذلك ما يلي بعد الإجراء..

عدم القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة لمدة 24 ساعة.
الاستلقاء على ظهرك أو جانبك لمدة لا تقل عن ساعة إلى بضع ساعات.
تجنب الأنشطة أو التمارين الشاقة لمدة 24 إلى 48 ساعة.
الحصول على الكثير من الراحة.
شرب الكثير من السوائل للبقاء رطبًا.

 

ما هى الآثار الجانبية (الصنبور الشوكي)؟

الآثار الجانبية بعد البزل القطني نادرة وقد تشمل..
عدوى.
تورم.
نزيف.
آلام أسفل الظهر.







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