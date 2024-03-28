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اعترافات لصوص سرقة المحال التجارية تقودهم للمحاكمة

الخميس، 28 مارس 2024 01:00 ص
اعترافات لصوص سرقة المحال التجارية تقودهم للمحاكمة محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، إحالة 3 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة المحال التجارية، حيث اعترف المتهمون بتكوين تشكيلا عصابيًا تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب المغافلة.

وأسفرت جهود الشرطة عن ضبط (3 عاطلين"لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهم (سيارة مستأجرة المستخدمة فى ارتكاب الوقائع - مبلغ مالى "متحصلات وقائع السرقة").. وإعترفوا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.







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سرقة

عقوبة السرقة

المعصره




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