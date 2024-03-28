اعترافات لصوص المتاجر فى المعصرة: نفذنا 3 جرائم بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

ادلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالقاهرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم في سرقة المتاجر بأسلوب المغافلة في منطقة المعصرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لأحدهم معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب 3 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة ، وضبط وبحوزتهم سيارة مستأجرة ايستخدمونها في إرتكاب الوقائع، ومبلغ مالى "متحصلات وقائع السرقة".

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.