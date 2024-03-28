اليوم السابع
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ارتفاع سعر نفط عُمان ليسجل 85.85 دولار للبرميل

الخميس، 28 مارس 2024 05:00 م
ارتفاع سعر نفط عُمان ليسجل 85.85 دولار للبرميل نفط
كتبت -مروة الغول

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بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مايو القادم 85.85 دولار.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعا بلغ 75 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 85.10 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 78.75 دولار، مرتفعًا  1.54دولارمقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.


وارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات لمخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 29 سنتا أو ما يعادل 0.34 % إلى 86.38 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو الأكثر تداولا 28 سنتا بما يعادل 0.33 % إلى 85.69 دولار ،أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو فارتفعت 41 سنتا أو 0.50% إلى 81.76 دولارا للبرميل.







النفط

نفط

النفط الخام




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