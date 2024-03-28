احذر من وضع البلاستيك وزيوت الطبخ ومواد التنظيف بجانب مصدر للحرارة.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

أطلقت وزارة العمل، حملة من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بعنوان " إعرف واحمي نفسك"، وذلك لنشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية بين العمال والمواطنين، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة العاملين.

وحذرت الوزارة من تواجد المواد القابلة للإشتعال بجانب مصادر الحرارة عن طريق إبعاد الأشياء القابلة للإشتعال مثل الأقمشة أو الورق أو المواد البلاستيكية حتى زيوت الطبخ ومواد التنظيف وغيرها، حيث إنها تشتعل بسرعة فى حال تعرضها لدرجات حرارة عالية لمدة طويلة ما يسبب إنتشار النار بسرعة في محيطها.



وتأتى الحملة في إطار توجيه حسن شحاتة وزير العمل، بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعن المخاطر في بيئة العمل.



