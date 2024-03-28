اليوم السابع
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الخميس، 28 مارس 2024 02:43 م
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إنشاء بوابات على ساحة مسجد الحسين ضمن مشروع التطوير.. صور

الخميس، 28 مارس 2024 02:28 م
إنشاء بوابات على ساحة مسجد الحسين ضمن مشروع التطوير.. صور ساحة مسجد الحسين
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد المنطقة المحيطة بمسجد الحسين بوسط القاهرة أعمال تطوير ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية واستعادة رونقها الحضارى، وإضافة لمسات تظهر الطراز المعمارى للمبانى القديمة الموجودة بمناطق القاهرة التاريخية والقاهرة الفاطمية.

ويجرى إنشاء بوابات بالمداخل المؤدية إلى ساحة ومسجد الحسين، أحد أشهر مساجد القاهرة، ويتم إنشاء البوابات على طراز العمارة الإسلامية، وتحيط ساحة مسجد الحسين.

 

وتشمل مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية 5 مناطق هى:

المنطقة الأولى:

المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا.
 

المنطقة الثانية:

هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.
 

المنطقة الثالثة

هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.
 

المنطقة الرابعة

هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.
 

المنطقة الخامسة

هى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.

انشاء بوابات على ساحة مسجد الحسين (2)
انشاء بوابات على ساحة مسجد الحسين 

 

انشاء بوابات على ساحة مسجد الحسين (1)
إنشاء بوابات على ساحة مسجد الحسين 






ساحة مسجد الحسين

مسجد الحسين

القاهرة

القاهرة التاريخية

القاهرة الفاطمية

بوابات الحسين



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