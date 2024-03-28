إضراب يعطل حركة النقل فى عاصمة كوريا الجنوبية

وكالات

بدأ سائقو الحافلات في عاصمة كوريا الجنوبية، الخميس، إضراباً بعد فشل أحدث جهود للتفاوض على زيادة الأجور مما عرقل التنقل في سول التي يسكنها أكثر من 9 ملايين نسمة، بالإضافة إلى مليون شخص من أطراف المدينة.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، مع توقع حدوث اضطرابات خلال ساعات الذروة، قالت حكومة مدينة سول إن مترو الأنفاق سيعمل لساعات إضافية مع تشغيل المزيد من القطارات.

كما ستوفر مناطق المدينة، وعددها 25، ما يصل إلى 480 حافلة لنقل الركاب إلى محطات مترو الأنفاق.

والإضراب الشامل لسائقي الحافلات في المدينة هو الأول منذ 12 عاماً، واستمر الإضراب الماضي لنحو 20 دقيقة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن المفاوضات بين نقابة عمال الحافلات في سول، التي تمثل سائقين يخدمون 97% من عمليات الحافلات، والشركات فشلت بعد رفض طلب النقابة بزيادة الأجور بالساعة 12.7% ورأته الشركات مبالغاً فيه.

ويجري تشغيل الحافلات في سول بنظام شبه عام تقوم فيه الشركات الخاصة بإدارة الحافلات، بينما تدعمها وتنظمها حكومة المدينة لضمان تقديم الخدمات.