اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص وسيارة محملة بالأسماك بأسوان

الخميس، 28 مارس 2024 07:54 م
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص وسيارة محملة بالأسماك بأسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان- صلاح المسن

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شهدت محافظة أسوان اليوم، حوادث سير متفرقة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بإصابات وكسور، تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة بمدينة أسوان وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

كان قد تلقت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بأسوان حادث انقلاب ميكروباص على طريق الخزان بأسوان.

أسفر عن أصابة كل من أحمد على 36 سنة بكدمات متفرقة بالجسم وحسين عبد الله 34 سنة بآلام بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم وداود أحمد 33 سنة باشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

كان تلقت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بأسوان بوقوع حادث على طريق أسوان أبو سمبل ناحية الكيلو 45، حيث شهد الطريق انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالأسماك، مما أسفر عن أصابة كل من أيمن أحمد43 سنة بإشتباه كسر بالكتف الأيسر، وعيد سيد 22 سنة بجرح قطعى بمنطقة الصدر وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعى للعلاج، فيما تباشر النيابة المختصة التحقيق فى ملابسات هذه الحوادث.







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