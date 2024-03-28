اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم ملاكى و2 توك توك بطريق درين بالدقهلية

الخميس، 28 مارس 2024 01:49 ص
إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم ملاكى و2 توك توك بطريق درين بالدقهلية أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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اصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة، اثر حادث تصادم سيارة ملاكي  مع 2 دراجة نارية "توك توك" علي طريق درين التابع لمركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين لمستشفي نبروه لتلقي العلاج اللازم

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة نبروه، بوقوع حادث تصادم بطريق درين دائرة المركز، ووجود مصابين

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعدد 2 توك توك، نتج عن الحادث اصابة كلا من : اسلام. ع. م، 21 عاما، مقيم درين، الشربيني. م. ال، 16 عاما، مقيم درين، صباح. ع. ال ، 22 عاما، مقيم درين، ابراهيم.م.ال، 58 عاما، مقيم نبروه، جيهان. م. ال، 21 عاما، مقيمه نبروه، امام. م.م. ال، 57 عاما، نبروه، عبدالخالق، ال، ع، 36 عاما، مقيم درين، لبني. ع. م. 6 أعوام، درين، ملك. ال. ع، 3.5أعوام، شيماء. ع. م. 16 عاما


تم نقل المصابين الي مستشفي نبروه العام لتلقي العلاج اللازم والوضع تحت المتابعة الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.







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