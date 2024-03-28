إحالة 6 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل شاب لسرقته

كتب أحمد إسماعيل- سليم على

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية 6 متهمين منهم فرد امن إدارى و5 عاطلين عن العمل، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتشكيل عصابة لسرقة العملة من المواطنين الراغبين في تحويل الدولارات بالسوق السوداء.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد مواطن مصري عائد من تركيا ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله علي إثر خلف سابق بينهم بسبب رفضهم التعامل معهم في تغيير العملة فأعدوا لهذا الغرض الأدوات محل الاتهام التالي واتجهوا صوب مسكنه و ما إن دخلوه حتي اردوه ارضاً و شلوا حركته وكبلوه بإيديهم و كمموا فاهه بمنشفة كاتمين أنفاسه حتى سقط قتيلا، فأحدوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.